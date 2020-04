Independiente, il tecnico Pusineri chiama Aguero: “La maglia numero 10 è pronta e lo aspetta”

L’Independiente sogna il ritorno di Sergio Aguero e il club ha dato il via all‘Operazione Agüero. Lucas Pusineri, tecnico della formazione argentina, ha parlato in merito a questa possibilità a Radio Mitre: “Gli stiamo conservando la maglia numero 10, è già pronta. A lui mi lega una bella amicizia: spero di essere il suo allenatore in futuro, di poterlo incontrare di nuovo qui. Ha bisogno di un progetto che lo stimoli e lo faccia sentire bene. Il suo ritorno non dipenderà da me, io vorrei averlo qui già oggi. Sono stato suo compagno di squadra e mi piacerebbe essere il suo allenatore. Spero possa tornare a regalare gioie ai nostri tifosi”.

Foto: Mundo Deportivo