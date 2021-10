Incredibile storia in Coppa di Francia: il Tarbes sbaglia città e viene eliminato dopo un viaggio di 7 ore

Quello che è accaduto in Francia ha davvero dell’incredibile. Il Tarbes, squadra di sesta divisione francese, è stato eliminato dalla Coppa di Francia a causa di un errore del navigatore. Il club avrebbe dovuto sfidare il Vabres-l’Abbaye, ma nel GPS è stata sbagliata la destinazione a causa di una “s” mancante. La squadra ospite è quindi arrivata a Vabre la Rodez, un paesino distante 80 chilometri dal luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere il match. I dirigenti, una volta capito l’errore, hanno fatto girate il bus per tornare verso la destinazione originaria, ma prima una corsa ciclistica e poi un ponte troppo stretto per il bus hanno prolungato ulteriormente il ritardo, costringendo i giocatori a cambiarsi sul pullman e fare l’ultimo chilometro per lo stadio di corsa. Nonostante questo la squadra è stata sconfitta a tavolino a causa del ritardo troppo ampio. Questa storia è stato riportata da Le Parisien.

FOTO: Logo Coppa di Francia