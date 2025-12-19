Incredibile: PSG, Safonov ha parato i rigori con una mano fratturata

19/12/2025 | 16:09:47

Il Paris Saint-Germain alla vigilia della partita di Coupe de France contro il Vendée Fontenay ha reso note le condizioni dei suoi calciatori, stilando una lista degli infortunati dove c’è clamorosamente Matvey Safonov. Il portiere eroe della finale di Coppa Intercontinentale, come riporta il club, si è fatto male a una mano, addirittura fratturandosela nel corso di quella finale. Incredibile come il portiere abbia non solo finito la partita ma parato 4 rigori con un arto fratturato.

Questa la nota: “Matvey Safonov ha riportato una frattura alla mano sinistra durante la partita contro il Flamengo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 e 4 settimane”.

Foto: Instagram Safonov