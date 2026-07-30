Incredibile Newcastle: il tecnico Howe si dimette durante il ritiro

30/07/2026 | 10:30:39

Ha dell’incredibile quanto accaduto questa mattina a Newcastle. Infatti, come riportano i media inglesi, il tecnico Eddie Howe, sulla panchina dei Magpies dal 2021, avrebbe rassegnato le dimissioni per divergenze con il club. Nelle scorse settimane l’allenatore aveva accarezzato l’idea di andare via, ma soltanto in questi minuti, dopo gli ultimi colloqui con il club, ha preso la decisione salutare la squadra. Lascia il Newcastle dopo averlo trascinato in Champions League e aver conquistato la Carabao Cup contro il Liverpool.

Foto: Sito Newcastle