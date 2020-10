Incredibile in Uruguay, un arbitro non sa se convalidare un gol. Partita sospesa

Episodio che ha dell’incredibile quello che è accaduto in Uruguay, durante una partita valida per la semifinale di Coppa Nazionale, tra Salto e Cerro Largo. Il direttore di gara, Eduardo Castillo ha sospeso la partita al 93′ per indecisione. Come riporta il referto pubblicato da tuttomercatoweb, c’è scritto “Non sa cosa fare”.

In pratica, al 90′ della partita, ferma sull’1-1, i padroni di casa del Salto trovano il gol del 2-1 che li porterebbe in finale. La rete viene dapprima convalidata, poi annullata, poi di nuovo convalidata e infine, grazie all’aiuto di un cellulare, l’arbitro ha rivisto l’azione incriminata in streaming, in una sorta di VAR, decidendo di annullare il gol.

Ovviamente si è scatenato il caos: il fischietto, che non sapeva che fare, è scappato negli spogliatoi, tra l’ira dei presenti. In tutto ciò, il direttore di gara ha scritto un referto ufficiale dove si legge: “L’incontro è stato sospeso per la mancanza di garanzie da parte dei protagonisti della partita viste le vicende all’interno del campo di gioco, sulla mia decisione, non c’era il clima per continuare il normale svolgimento della partita”. Da capire ora cosa deciderà la Lega organizzatrice della Coppa in merito a tutto ciò.

Fonte Foto: Wikipedia