Incredibile in Serie D: l’allenatore dà uno schiaffo a un suo calciatore e viene espulso. Il video

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match di Serie D tra Grosseto e Monterosi. Cretella, giocatore della squadra di casa, nel secondo tempo viene sostituito e non la prende affatto bene, anzi: nei pressi della panchina, con un gesto eloquente, manda a quel paese il proprio allenatore Magrini, quest’ultimo reagisce e gli rifila uno schiaffo. Un diverbio visto dal primo assistente che lo segnala all’arbitro: per il tecnico del Grosseto è inevitabile il cartellino rosso. Un episodio che ricorda quanto accaduto in passato tra Delio Rossi e Adem Ljajic ai tempi della Fiorentina.

Foto: screenshot Sportitalia