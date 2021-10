Incredibile in Marsiglia-Psg: Neymar batte un corner protetto dalla polizia

Nella sfida di Ligue 1 di ieri sera sono mancati i gol tra Marsiglia e PSG, ma di certo non è mancata la tensione.

A fine primo tempo, le forze dell’ordine, con tanto di scudo, sono dovute intervenire per proteggere Neymar vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Il brasiliano, pronto per battere il corner, è stato protetto dalla sicurezza perché dagli spalti i tifosi hanno lanciato oggetti in campo. Dopo l’episodio dello scorso mese di agosto tra Lille e Marsiglia eccone un altro che attesta comportamenti vergognosi da parte del pubblico francese.

Foto: Twitter PSG