Incredibile in Austria-Israele: Abu Farkhi segna, mima un colpo da biliardo con la bandierina e viene espulso

24/09/2026 | 22:16:24

Momenti di concitazione durante Austria-Israele di Nations League. Al 55esimo minuto, gli ospiti hanno trovato il gol del pareggio grazie a una zuccata di Sayed Abu Farkhi, giocatore dei Colorado Rapids. L’israeliano, per festeggiare il primo gol in Nazionale maggiore, ha mimato con la bandierina un colpo da biliardo, non ricordandosi di essere già stato ammonito appena tre minuti prima. L’arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il doppio giallo ed espellere Abu Farkhi.

Foto: Instagram Abu Farkhi