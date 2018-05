Incredibile Howedes: ancora un infortunio, ecco il report

“Benedikt Howedes ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna”. Questo l’estratto del report mediante il quale la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha motivato l’assenza di Benedikt Howedes dall’elenco dei convocati per il match casalingo di domani sera contro il Bologna. L’ex capitano dello Schalke, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto che avrebbe potuto tramutarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, è stato costantemente bersagliato dalla malasorte. Una lunga serie di infortuni muscolari di lieve-media entità gli ha fatto sostanzialmente perdere un anno: basti pensare che finora il trentenne difensore ha accumulato appena 3 presenze in maglia bianconera, tutte in Serie A e per un totale di 248 minuti. Mancando 16 giorni al termine del campionato, la sua stagione potrebbe essere finita qui.