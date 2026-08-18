Incredibile Hassan, CT dell’Egitto: mentre la moglie e l’ex litigavano, è svenuto perdendo i sensi

18/08/2026 | 12:43:57

Il CT egiziano Hossam Hassan, grande protagonista al Mondiale, è stato vittima di un episodio alquanto curioso mentre si trovava in vacanza. Infatti, come riporta Sky News Arabia, Hassan e l’attuale moglie si trovavano in un resort quando, alla vista della ex moglie del CT, le due donne avrebbero iniziato a litigare, arrivando anche a un contatto fisico. Nel tentativo di riportare la calma, l’egiziano è svenuto perdendo i sensi, ma le sue condizioni dovrebbero essere ottimali.

Foto: Instagram Hassan