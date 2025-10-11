Incredibile Haaland: sbaglia il primo rigore che viene ripetuto e Peretz glielo para ancora

11/10/2025 | 18:19:59

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Norvegia e Israele, un fallo in area ha subito cambiato l’inerzia della partita: il giocatore israeliano, Dan Biton, ha atterrato Patrick Berg, concedendo un calcio di rigore alla nazionale nordica. Dal dischetto si è presentato Haaland, ormai una certezza per i tifosi norvegesi. L’attaccante ha fallito il primo tentativo, ma dopo la revisione del VAR il rigore è stato ripetuto. Tuttavia, il portiere israeliano Peretz ha nuovamente neutralizzato il tiro, impedendo a Haaland di regalare il vantaggio alla sua squadra. Un doppio errore inatteso dalla stella norvegese che, ha abituato esperti e spettatori a una grande precisione e freddezza dal dischetto.

Foto: X Norvegia