Incredibile gaffe agli Europei di atletica: dagli altoparlanti un coro contro la Juve

Gaffe che ha visto protagonista la Juventus, durante la finale dell’Europeo a squadre di atletica al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Come riportato da Adnkronos, durante la premiazione dopo il trionfo dell’Italia, dagli altoparlanti dell’impianto è stata inserita la canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri, noto successo, che è stato reso celebre anche nelle varie curve italiane per i cori. Tuttavia la versione diffusa non era quella originalema è stata fatta ascoltare ai presenti la versione contro la Juventus. Il testo modificato recita: “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”.