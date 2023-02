Tiemoué Bakayoko ha “indossato” tre o quattro maglie diverse nella sessione invernale di calciomercato. Incredibile ma vero. Tuttavia è ancora più incredibile che sia rimasto al Milan. Tre o quattro volte era stato mandato all’Adana Demispor di Montella senza che ci fosse mai stato un accordo completo. Poi addirittura è spuntata la Cremonese, ma abbiamo qualche dubbio che il Cavalier Arvedi ne fosse al corrente. E se la proprietà non viene informata, diventa difficilissimo fargli indossare quella maglia, aria fritta. Qualche sera – a mercato chiuso in Italia – è spuntata di nuovo l’Adana, “la fiducia sale” ma sinceramente non sappiamo quale. Poi il Lione, adesso chissà chi. Forse è meglio che per Bakayoko molte finestre di mercato siano chiuse, altrimenti gli avrebbero fatto “indossare” altre tre o quattro maglie.

Foto: instagram Bakayoko