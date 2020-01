Incredibile Atalanta: tra Kulusevski e Barrow, circa 60 milioni in arrivo

Domani sarà il giorno della visite di Dejan Kulusevski, arrivato poche ore fa a Torino, gran colpo della Juve, destinato a restare a Parma fino al prossimo giugno. Operazione già definita con l’Atalanta – proprietaria del cartellino – da 35 milioni di base più bonus (alcuni facili da raggiungere, altri no) che faranno arrivare la valutazione alla soglia dei 45. Il gioiello svedese diventerà così il secondo “2000” più costoso di sempre (davanti solo Vinicius del Real Madrid), per la Dea la plusvalenza più importante della propria storia. Ma non è tutto: con l’imminente cessione di Musa Barrow al Bologna per circa 15 milioni (affare probabilmente in prestito con obbligo di riscatto), l’Atalanta incasserà una cifra più vicina ai 60 milioni di euro che ai 50 per la doppia cessione. Kulusevski più Barrow, la Dea si ricopre d’oro…

Foto: Twitter ufficiale Atalanta