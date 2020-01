Incredibile Atalanta: 7-0 in casa del Toro. Tripletta di Ilicic

Un’incredibile Atalanta strapazza clamorosamente il Torino con un pesantissimo 7-0. Apre le marcature Ilicic, che poi si ripete nella ripresa, direttamente su calcio di punizione da centrocampo, e poi con una rete a da pochi passi. A battere il malcapitato Sirigu, il migliore dei granata, ci pensano anche Gosens, Zapata su rigore e Muriel, prima dal dischetto e poi con un sinistro in diagonale. Il Toro rimane anche in nove per le espulsioni di Izzo, doppio giallo, e Lukic che rimedia un rosso diretto. Gasperini cancella il ko con la Spal e aggancia la Roma al quarto posto a quota 38. Mazzarri, non proprio intoccabile in questo momento, resta fermo in decima posizione con 27 punti.

Foto: Atalanta Twitter