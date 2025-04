Incornata di Romagnoli, perla di Soulé: parità tra Lazio e Roma (1-1)

Parità all’Olimpico nel derby di Roma: 1-1 all’Olimpico. Il primo squillo della gara arriva al 7′ con il colpo di testa di Romagnoli, ma Svilar chiude la porta. Al 22′ è ancora il portiere giallorosso a chiudere la porta, questa volta a Isaksen al termine di un’azione in solitaria dell’ala biancoceleste. È l’inizio della sfida tra i due. Infatti, al 36′, è ancora Isaksen a rendersi pericoloso ma Svilar risponde ancora una volta presente. Nella ripresa si sblocca la gara e a passare in vantaggio sono i biancocelesti con Alessio Romagnoli. Il vantaggio biancocelesti arriva su calcio di punizione battuto dalla trequarti sinistra da Luca Pellegrini: in area il difensore centrale è il più lesto di tutti e stacca alle spalle di Svilar, che intuisce ma non riesce a intervenire. Qualche protesta della Roma per i contatti in area, ma tutto regolare per Sozza. La risposta dei giallorossi arriva al 69′ e porta la firma di Matias Soulé. La palla arriva da sinistra, uno scarico di Angelino fuori dall’area di rigore: dai 30 metri, Soulé apre il mancino e colpisce di prima, anticipando anche Konè. Nulla da fare per Mandas, la palla tocca la traversa e poi supera la riga di porta. Termina così 1-1 all’Olimpico, Lazio e Roma si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Roma