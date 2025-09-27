Incornata di Lautaro: Inter avanti 1-0 a Cagliari. Infortunio al ginocchio per Belotti
27/09/2025 | 21:34:05
L‘Inter conduce 1-0 a Cagliari al termine dei primi 45 minuti di gioco. Per ora decide un colpo di testa di Lautaro. Al 9′ vantaggio nerazzurro. Cross delizioso di Bastoni, Lautaro svetta su tutti punendo l’intervento difettoso di Luperto e di testa la manda sul palo opposto di Caprile. Mezz’ora perfetta dell’Inter che ha un unico neo, non segnare oltre un gol.
I nerazzurri provano a spingere, ma il finale di tempo si gioca poco. Al 43′, Andrea Belotti deve uscire per un infortunio al ginocchio, che sembrerebbe grave. L’attaccante esce accompagnato dallo staff medico in lacrime. Da valutare le condizioni dell’attaccante reduce da una doppietta a Lecce. Termina il primo tempo con l’Inter avanti 1-0.
Foto: sito Inter