Incornata di Ederson: l’Atalanta batte il Milan 1-0 e allunga in zona Champions

L’Atalanta vince il big match a San Siro. Decide un gol di Ederson che permette alla Dea di rispondere al successo del Bologna del pomeriggio in corsa quarto posto. Per il Milan si chiude la porta Champions definitivamente.

Primo tempo abulico, due squadre che si equivalgono, bloccate a centrocampo. Al 44′, la prima grande occasione della partita. Jimenez pesca il serbo spalle alla porta, abile a girarsi e a calciare di sinistro mandando fuori di poco a Carnesecchi battuto.

Nella ripresa, stessi ritmi all’inizio, il Milan prova a fare la gara, l’Atalanta contiene. Al 62′ si spacca la gara. Gol dell’Atalanta con Ederson. Bella azione corale degli orobici con Lookman che dalla destra pesca sull’out opposto Bellanova, sponda di testa per l’inserimento di Ederson che in tuffo supera Maignan.

Ovviamente la sfida cambia. Rossoneri a trazione anteriore alla ricerca del pareggio. Atalanta che nelle ripartenze può far male ai rossoneri. All’88’, Lookman può chiudere la gara, ma calcia su Maignan che salva i rossoneri. Al 95′ l’ultima chance per il Milan ce l’ha Reiinders, che spara alto.

Finisce 1-0, l’Atalanta sale a 64 punti, a +4 sul Bologna, a +5 sulla Juve.

