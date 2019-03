Incontro tra Marotta-Icardi e Wanda Nara: il comunicato dell’Inter

L’Inter ha reso noto, con un comunicato, l’incontro avvenuto in mattinata per cercare una soluzione alla vicenda Icardi. Questo il testo: “L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna Mauro Icardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte”. Nel frattempo Icardi deciderà presto se operarsi oppure no al ginocchio. In attesa di sviluppi, finalmente definitivi, sulla sua situazione. Sviluppi che lo stesso Icardi, con gli ultimi atteggiamenti social, non ritiene evidentemente indispensabili.

Foto: Twitter Inter