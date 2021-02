Incontro Fiorentina-Sarri: la smentita del club viola

Era uscita nella giornata di ieri una indiscrezione su un possibile incontro tra la dirigenza della Fiorentina e Maurizio Sarri. Questa mattina è arrivata la nota ufficiale del club gigliato, con la quale ha tenuto a precisare, e quindi smentire, quanto riportato: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato giornalmente ad affrontare con la massima concentrazione questa ancora lunga stagione sportiva. La società viola si difenderà sempre e in ogni sede da attacchi e notizie false e infondate che destabilizzano l’ambiente e il lavoro del Club”.