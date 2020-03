Incognita numero legale per l’assemblea di Lega di oggi

Si terrà oggi l’assemblea straordinaria di Lega indetta nello scorso weekend, dopo i provvedimenti per le gare della 26^ giornata del campionato di Serie A. Appuntamento al Salone del CONI di Roma che arriva dopo già diversi confronti tra i vertici dei club in conference call e non è detto che si raggiunga il numero legale, poiché ci sarebbe già un’intesa di massima per il recupero della giornata nel prossimo. In tal caso, toccherebbe al presidente Dal Pino decidere, al netto dei provvedimenti che verranno presi dal Governo in queste ore. Il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, potrebbe integrare il Decreto del 1° marzo da adottare nel Paese con la proposta di sospendere per un mese le manifestazioni, tra cui gli eventi sportivi. In tal caso per la Serie A resterebbero le alternative di disputare le gare a porte chiuse, oppure sospendere per un mese.