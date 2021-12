Incidenti tra tifosi dopo Turris-Taranto: due arresti

Al termine della partita Turris-Taranto (serie C, girone C), giocata ieri sera allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli) si sono verificati incidenti tra le due tifoserie: due tifosi sono stati arrestati. I due sarebbero accusati di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e violazione della legge 401/89 (partecipazione attiva ed episodi di violenza durante una manifestazione sportiva). Al termine della partita gli agenti del quarto reparto mobile e del commissariato di Torre del Greco mentre scortavano alcuni mezzi dei tifosi tarantini in direzione del casello autostradale sono stati attaccati nella zona di piazza Martiri d’Africa con bottiglie, pietre e bastoni da un gruppo di tifosi locali che indossavano passamontagna e armati di bastoni.

Obiettivo, quello di venire a contatto con i tifosi ospiti. Gli operatori hanno raggiunto gli aggressori che hanno opposto resistenza con mazze, caschi e cinghie, bloccandone due; nella circostanza, sette poliziotti hanno riportato contusioni. Durante l’attività successiva ai fermi, sono stati sequestrati due bastoni, uno di legno e uno di ferro, lunghi rispettivamente circa 50 e 25 centimetri, un casco integrale e un piattello in acciaio.

A riportarlo l’Ansa.

Foto: Logo Lega Pro