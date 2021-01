Incidente stradale per De Sanctis, il dirigente della Roma è stato operato ed è in terapia intensiva

Il dirigente della Roma ed ex portiere Morgan De Sanctis nella notte ha subito un grave incidente automobilistico nella Capitale. Intorno alla mezzanotte si è ribaltata l’auto di cui era alla guida De Sanctis e in queste ore è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome.

Come riporta ‘Il Messaggero’ l’intervento è riuscito e De Sanctis in questo momento si trova in terapia intensiva.