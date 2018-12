Incidente stradale per Martinez: illeso l’argentino, ferita una donna in bicicletta

Attimi di paura per Lautaro Martinez nel pomeriggio. L’attaccante dell’Inter è rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza Buonarroti a Milano. L’argentino, rimasto illeso, era a bordo della sua Porsche Boxter e, secondo la ricostruzione, durante l’impatto è rimasta ferita una donna che era in sella alla sua bicicletta. La 36enne è stata trasportata al Fatebenefratelli in codice giallo. La polizia locale, intanto, sta accertando la dinamica dell’accaduto.

Foto: Inter Twitter