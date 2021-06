Incidente per Ciro Polito. Il ds era atteso a Bari

Attimi di paura per il direttore sportivo Ciro Polito. Mentre si aspettava soltanto l’incontro con la società per iniziare la nuova avventura a Bari, l’ex direttore sportivo dell’Ascoli ha avuto un brutto incidente stradale a Roma.

L’ex portiere è stato trasportato in ospedale per ultimare gli accertamenti. Come riporta Tuttomercatoweb pare abbia riportato una forte contusione alla testa, ma non ha riportato gravi ferite.

Foto: Sito Ascoli