Incidente in auto per Alexander-Arnold dopo la caduta di un traliccio: “È vivo per miracolo”

“È scampato alla morte”, “È vivo per miracolo”. Così la stampa britannica parla del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Trent Alexander-Arnold. Un palo dell’elettricità di 14 metri e pesante mezza tonnellata è caduto su una strada a Knutsford, nel Cheshire, colpendo il veicolo davanti alla Range Rover del giocatore del Liverpool. La tempesta “Babet” sta causando notevoli danni in Inghilterra nelle ultime ore e ha già provocato tre morti; il terzino si è salvato per pochi centimetri, riuscendo a frenare di colpo. Sia Alexander-Arnold che il conducente dell’altra auto sono miracolosamente illesi.

Foto: Instagram Alexander Arnold