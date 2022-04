Inchiesta sulle plusvalenze gonfiate, le richieste della procura: squalifiche per Angelli e De Laurentiis

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, la Procura Federale avrebbe richiesto pesanti sanzioni per i dirigenti della Juventus a processo per quanto riguarda le plusvalenze fittizie. Chiesti infatti 16 mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici, 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini, 12 mesi per Andrea Agnelli e 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Possibile anche una multa da 800mila euro.

Al centro dell’attenzione anche il Napoli, per cui sono stati chiesti 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 per la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina nonché una multa da 329 mila euro per il club. Nel complesso le società coinvolte sono undici, fra cui Sampdoria, Empoli e Genoa in Serie A, oltre a Pisa e Parma che militano in B.

Sempre stando a quanto riportato da Gazzetta.it, sono queste due le società che rischiano maggiormente penalizzazioni in classifica, dal momento che le plusvalenze gonfiate sarebbero state determinanti ai fini delle iscrizioni al campionato.

Foto: Twitter Juventus