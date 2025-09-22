Inchiesta Prisma: ok al patteggiamento per Andrea Agnelli (1 anno e 8 mesi), Nedved (1 anno e 2 mesi) e Paratici (1 anno e 6 mesi)

22/09/2025 | 15:31:00

Il GUP di Roma ha accettato le richieste di patteggiamento avanzate dagli ex dirigenti della Juventus nell’indagine Prisma. Il 27 giugno, gli avvocati di Agnelli, Nedved e Paratici avevano chiesto di patteggiare con queste pene: 1 anno e 8 mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per l’ex vicepresidente Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e per l’ex responsabile legale Cesare Gabasio, 1 anno per Stefano Cerrato e Marco Re, ex responsabili delle finanze in periodi diversi, e per Stefano Bertola, ex responsabile operativo. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene.

Foto: sito ufficiale Juventus