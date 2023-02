Inchiesta Prisma, la Procura indaga su altri affari della Juventus

L’inchiesta Prisma è sempre nel vivo, fissata per il 27 marzo l’udienza preliminare riguardante il caso che ha portato a un autentico terremoto in casa Juventus. Alcune operazioni della società bianconera sono finite sotto osservazione e altre potrebbero finirci. Lo afferma La Repubblica, secondo cui gli inquirenti stanno valutando altre trattative con nuovi club come Atalanta e Udinese. In particolare – continua la fonte – ha attirato l’attenzione l’operazione Rolando Mandragora che ha permesso alla Vecchia Signora di effettuare una plusvalenza di ben 13,7 milioni di euro in virtù dell’acquisto dell’Udinese in cambio di 20 milioni di euro. Con la Dea, invece, ci sarebbero scritture private per 14,5 milioni di euro non messi a bilancio. Gli impegni di riacquisto, non specificati nei contratti depositati in Lega, sarebbero per Mattiello (4 milioni), Muratore (4 milioni), Caldara (3,5 milioni) e Romero (3 milioni).

Foto: Twitter Juventus