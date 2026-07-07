Inchiesta arbitri, Rocchi ai PM: “Nessuna combine per favorire l’Inter”

07/07/2026 | 18:37:09

Gianluca Rocchi, ex designatore della Serie A, tra gli indagati nell’inchiesta sul sistema arbitrale del pm Maurizio Ascione, è stato sentito dai PM di Milano che stanno coordinando l’inchiesta. Rocchi, già convocato per un interrogatorio a fine aprile, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non presentarsi in una caserma della Gdf, mentre la scorsa settimana, difeso dagli avvocati Antonio Bana e Antonio D’Avirro, ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti e di respingere le accuse: “Nessuna combine a favore dell’Inter e nessuna pressione sul Var”, la presa di posizione di Rocchi come riporta FCInternews.

Intanto, nei prossimi giorni, probabilmente prima che il pm Ascione lasci il 15 luglio la Procura di Milano per andare a quella Europea, gli inquirenti dovrebbero definire l’indagine o con una chiusura in vista della richiesta di processo o con un’archiviazione e decidere pure se trasmettere gli atti alla giustizia sportiva.

Foto: sito AIA