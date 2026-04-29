Inchiesta arbitri: la Procura di Milano chiede gli audio originali di Inter-Roma del 2025

29/04/2026 | 12:02:05

La Procura di Milano chiederà l’acquisizione di audio e video del Var in occasione di Inter-Roma. Lo scrive la Repubblica. La partita, celebre per il contatto fra Bisseck e Ndicka, con mancata concessione di un rigore ai nerazzurri (fondamentale per la corsa scudetto), non è al momento tra quelle citate negli inviti a comparire di sabato 25 aprile. Secondo i pm, però, nasconderebbe una potenziale ingerenza (il supervisore era Andrea Gervasoni, che però è indagato solo per Salernitana-Modena, durante la quale peraltro era al seguito di altre partite, una delle stranezze dell’inchiesta) nella collaborazione tra sala Var e arbitro di campo. Insomma, va capito come gli inquirenti proveranno a utilizzare questi audio per la loro inchiesta.