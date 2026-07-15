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Inchiesta arbitri: i pm di Milano chiedono l’archiviazione per Rocchi

15/07/2026 | 12:27:10

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“La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, era l’ipotesi fatta, ma tramontata. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette “bussate” alla sala var di Lissone”. Lo riporta l’Ansa.
Foto: sito AIA