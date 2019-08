Incendio a Gran Canaria, la Liga nega il rinvio di Las Palmas-Huesca

Da qualche ora sull’isola di Gran Canaria è divampato un grande incendio, il terzo della settimana, per colpa del quale sono state evacuate ben mille persone. L’UD Las Palmas, club che ha nella stessa isola la propria sede, ha conseguentemente chiesto a La Liga di poter rinviare il match contro l’Huesca programmato per le 20:00 di questa sera (valido per La Liga 2, l’equivalente della nostra Serie B). Nel comunicato della società gialloblu trapela la preoccupazione per lo sviluppo dell’incendio e si aggiunge che tutti gli uomini impiegati per la sicurezza allo stadio durante la gara potrebbero invece essere più utili nello sforzo di domare le fiamme, o quanto meno reattivi nel caso di necessità. A tre ore dalla richiesta, però, la Federazione spagnola ha fatto sapere che la partita si disputerà regolarmente. Miguel Ángel Ramírez, presidente del Las Palmas, ha dichiarato tutta la sua amarezza a Cadena SER: “Noi siamo in lutto, ma gara si gioca. Siamo stati appena informati da La Liga, non possiamo fare altro. È una situazione piuttosto peculiare per tutti i grancanariani, questo ci danneggia moralmente e sentimentalmente. Non conosciamo i motivi per cui La Liga abbia deciso di giocare, immagino li scoprirò a breve“.