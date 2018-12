Ince attacca Pogba: “Giocatore banalissimo. È un idiota se pensa che…”

Paul Ince, ex calciatore di Liverpool, Inter e Manchester United, ha parlato alla stampa britannica soffermandosi proprio sul momento dei Red Devils e più in particolare su Paul Pogba: “Sono all’ottavo posto, è una vergogna. Pogba? E’ stato terribile contro il Southampton e non meritava di essere scelto per la partita con l’Arsenal. Non ha fatto nulla per meritare un posto in squadra. Pogba doveva essere un giocatore di classe mondiale, ma sembra un giocatore banalissimo. Se pensa che la sua funzione sia quella di entrare in campo e fare giocate che portano a perdere la palla, è un idiota. Possiamo incolpare Mourinho per alcune cose, ma non tutto. Pogba non è stato un bene per se stesso”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United