Inaugurata la statua di Maradona a Napoli. De Laurentiis ha deposto un mazzo fiori per Diego

Giornata di celebrazioni e ricordi in casa Napoli, per il primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona.

In mattinata, il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis, con il figlio Edoardo, si sono recati a Largo Maradona, in pieno centro storico a Napoli, per deporre un fascio di fiori in memoria del Pibe, in presenza anche delle autorità civili del comune di Napoli.

Poco dopo, è stata inaugurata la statua di Maradona, dinanzi lo stadio, e anche qui hanno fatto visita De Laurentiis e la delegazione del club.

Presenti anche centinaia di tifosi commossi che intonavano cori per il loro idolo scomparso un anno fa.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il Vice Presidente Edoardo hanno deposto, in mattina a Largo Maradona, una composizione di fiori in ricordo di Diego.

