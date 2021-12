Inarrestabile Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Nagelsmann cala il poker al Wolfsburg nell’anticipo della 17a giornata di Bundesliga. E’ il quinto successo consecutivo per i bavaresi, firmato da Muller, Upamecano, Sané e l’immancabile Robert Lewandowski. In classifica, i campioni in carica salgono momentaneamente a +9 sul Borussia Dortmund. Foto: Twitter Bayern Monaco