Inaki Williams: “Spero di incontrare più avanti la Spagna e mandare a casa mio fratello”

L’attaccante del Bilbao, Inaki Williams in conferenza stampa ha parlato della possibile sfida con il fratello più piccolo che gioca con la Spagna. Di seguito tutte le sue parole: “Siamo professionisti, so cosa significhi per lui giocare con la Spagna. Sono due mondi separati quello famigliare e quello sportivo. Spero di poterlo incontrare avanti e mandarlo a casa, sperando che mio nonno guardi tifando per me. La scelta per il Ghana? Il ct Addo mi ha chiamato un sacco di volte, ma non ero convinto. Poi mio nonno ha detto che era uno dei suoi sogno e ho accettato.”

