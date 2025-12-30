Iñaki Williams: “Giocare in Arabia Saudita è una schifezza. Spostare una competizione nazionale in un altro paese non è giusto per i tifosi”

30/12/2025 | 17:50:55

Il capitano dell’Athletic Bilbao, Iñaki Williams, ha parlato durante un allenamento a porte aperte con i media presenti. Queste le sue parole sulla Supercoppa de Espana che si terrà in Arabia Saudita:

“L’ho detto molte volte e non mi mordo la lingua: per me giocare in Arabia è una schifezza, parlando chiaro. Spostare una competizione nazionale in un altro paese non è giusto per i tifosi, ai quali rendiamo quasi impossibile la trasferta. Noi, per massa sociale, finiremo per giocare come se fossimo fuori casa, mentre se si giocasse qui sapremmo bene quanti athleticzales ci accompagnerebbero. Diventerò padre nei prossimi giorni. Dover partire lasciando qui mia moglie e mio figlio è un colpo durissimo, ma sono i rischi del mestiere. Resto ovviamente a disposizione del club e cercherò di dare il massimo per vincere la Supercoppa, ma a livello umano è una situazione difficile”.

