Esclusiva: Inaki Pena, il Como vuole accelerare

17/08/2025 | 18:06:17

Inaki Pena e il Como: dopo la svolta a sorpresa dello scorso 6 agosto, il club lombardo ha intenzione di accelerare. Fabregas ha chiesto un portiere e il Como vuole chiudere entro mercoledì. Da domani ogni momento sarà quello giusto per definire l’operazione in prestito con diritto di riscatto, prima il classe 1999 rinnoverà il contratto con il Barcellona in scadenza il prossimo giugno. E il Como spera di anticipare la concorrenza e di regalare Inaki Pena a Fabregas.

Foto: Instagram Inaki Pena