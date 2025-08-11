Esclusiva: Como, chiesto ufficialmente Inaki Pena al Barcellona. Gli scenari

11/08/2025 | 14:22:21

Il Como ha chiesto ufficialmente Inaki Pena al Barcellona. È accaduto ieri sera durante il Trofeo Gamper, ma c’erano stati indizi importanti, ve lo avevamo anticipato lo scorso 6 agosto. Inaki Pena è in scadenza, vuole andare a giocare, ha almeno altre due proposte. Almeno in queste ore si tratta dell’unico profilo che il Como sta seguendo per la porta, le valutazioni sono in corso e ci sono due motivazioni da considerare: i costi non bassi dell’operazione; la fiducia che c’è nei riguardi dell’attuale titolare Butez. Ma Pena piace molto a Fabregas, il Como lo sta valutando e deciderà presto se affondare sapendo che c’è concorrenza e che i tempi sono abbastanza stretti.

Foto: