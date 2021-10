In volo per la Serie A: corsa contro il tempo di sudamericani (e non solo)

Pausa per le Nazionali agli sgoccioli, da sabato riparte la tanto amata Serie A anche se ci sono diversi club che riavranno alcuni dei propri giocatori proprio a ridosso della ripresa del campionato. Andando con ordine, il match clou di sabato sarà sicuramente Lazio-Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri il rientro dei sudamericani rappresenta il problema maggiore: Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino concluderanno i match con le rispettive nazionali nella notte italiana di venerdì. I due argentini prenderanno un charter che li porterà direttamente a Roma, stessa cosa per Vecino mentre i cileni arriveranno in Italia lo stesso giorno della partita. Sabato sera toccherà anche al Milan che di grandi problemi non ne ha: gli ultimi a rientrare saranno Bennacer e Ballo-Tourè che arriveranno a Milanello nella giornata di domani. Nel posticipo di domenica la Juventus ospiterà la Roma di Mourinho. I sudamericani Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur saranno alla Continassa sabato, proprio alla vigilia della partita contro i giallorossi e verranno valutati da Allegri. In casa Napoli i rientri più tardivi saranno quelli di Ospina e Lozano, entrambi in Italia alla vigilia della sfida contro il Torino.

FOTO: Twitter Argentina