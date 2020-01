In Spagna sicuri: Willian José verso il Tottenham, sarà lui il sostituto di Kane

È Willian José l’attaccante scelto da José Mourinho per sostituire l’infortunato Harry Kane, ai box almeno fino ad aprile. Secondo quanto rivelato dai colleghi di AS, sarà lui il prossimo acquisto del Tottenham: il ventottenne brasiliano della Real Sociedad dovrebbe viaggiare già nelle prossime ore verso l’Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con gli Spurs. William José ha una clausola da 70 milioni di euro, ma l’operazione verrà chiusa per una cifra inferiore.

Foto: sito ufficiale Real Sociedad