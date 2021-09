In Spagna una svolta tanto attesa: dal primo ottobre capienza stadi al 100%

In Spagna è arrivato oggi il via libero definitivo per l’apertura degli stadi al 100% della capienza a partire dal primo ottobre. Un’altra novità è il fatto che i tifosi potranno assistere alle partite senza limitazioni. Una situazione differente rispetto a quella che stiamo vivendo in Italia, dove il CTS ha annunciato nei giorni scorsi che la capienza negli stadi passerà al solo 75%.

FOTO: Twitter Barcellona