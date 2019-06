In Spagna sicuri: Suarez, sirene dalla MLS. C’è l’offerta dell’Inter Miami

Secondo quanto riportato da Catalunya Ràdio, l’Inter Miami avrebbe presentato un’allettante offerta all’attaccante uruguayano del Barcellona, Luis Suarez. Nonostante non siano ancora note le cifre dell’operazione, alcune fonti spagnole affermano che Suarez, autore di 25 reti in 49 presenze in questa stagione, starebbe valutando l’offerta avanzata dal club di proprietà di David Beckham.

Foto: As