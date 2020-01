In Spagna sicuri: Reinier al Real, manca solo l’annuncio. Il brasiliano è già stato a Madrid

Il Real Madrid – come vi abbiamo riportato – ha completato da giorni l’operazione di Reinier Jesus. Il club spagnolo nelle ultimissime settimane è uscito allo scoperto per la stellina del Flamengo, classe 2002: le Merengues hanno raggiunto l’accordo con il club brasiliano sulla base di 35 milioni di euro più bonus. Lo stesso Reinier – come rivelato da GloboEsporte – nei giorni scorsi ha svolto in Brasile le visite mediche per conto del Real. Ma non è tutto: il giovane attaccante – secondo AS – sarebbe già volato a Madrid per incontrare i dirigenti del Real e per firmare il contratto che lo legherà ai Blancos. Tutte le parti negano la firma perché il calciatore è ancora minorenne, ma da domenica 19 non lo sarà più e dunque nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale per il trasferimento di Reinier al Real. Un’operazione alla Vinicius, il talento prelevato un anno fa dal Real proprio dal Flamengo e che ha già fatto innamorare i tifosi blancos.

Foto: Twitter personale Reinier