In Spagna sicuri: Mourinho aspetta la panchina del Real Madrid

Secondo quanto riportato da AS, Josè Mourinho ha preso la decisione di non firmare con nessuno perché vorrebbe aspettare quello che può succedere al Real Madrid con Zidane. Il ritorno alle merengues non è stato dei migliori e anche in questo inizio di stagione le cose non sembrano andare per il meglio. Quindi al portoghese non resta che tifare contro, nella speranza che a qualcuno tra Zizou e Perez saltino i nervi e che alla fine gli venga di nuovo offerta la panchina del Real.

Foto: Zimbio