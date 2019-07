In Spagna sicuri: Mariano Diaz in uscita dal Real, c’è il Monaco

Mariano Diaz potrebbe lasciare il Real Madrid dopo appena una stagione. L’attaccante classe ’93, secondo quanto riporta El Chiringuito, vorrebbe tornare in Francia dopo la proficua esperienza con il Lione: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, Mariano Diaz avrebbe detto sì al trasferimento al Monaco, a caccia di rinforzi per il reparto avanzato. Una pista da monitorare con molta attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: estadiodeportivo