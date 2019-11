In Spagna sicuri: Luis Enrique pronto a tornare sulla panchina della Nazionale

Luis Enrique sarebbe in procinto di tornare sulla panchina della Spagna. Ne sono certi i media iberici, in particolare Cadena Cope, che svela come l’attuale ct Robert Moreno molto presto farà spazio al tecnico costretto a dimettersi lo scorso 19 giugno per le condizioni di salute della figlia Xana, poi purtroppo morta a 9 anni per una grave malattia. Luis Enrique, si legge, avrebbe detto sì alla proposta della Federazione spagnola e l’annuncio del suo ritorno sarebbe ormai imminente.

Foto: La Sexta