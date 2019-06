In Spagna sicuri: Isak a un passo dalla Real Sociedad

13 reti in 16 presenze in Eredivisie. Sono questi i numeri da capogiro del talentuoso attaccante svedese Alexander Isak. Il classe ’99 del Borussia Dortmund, ceduto in prestito al Willem II nello scorso gennaio, sarebbe ora vicinissimo alla Real Sociedad. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore potrebbe presto svolgere le visite mediche con il club basco.

Foto: twitter Willem II