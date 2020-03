In Spagna sicuri: il Real Madrid blinda Zidane per la prossima stagione

Il Real Madrid blinda Zinedine Zidane. Secondo quanto rivela AS, il tecnico francese continuerà la propria avventura sulla panchina delle Merengues anche la prossima stagione. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, infatti, il club di Florentino Perez avrebbe deciso anticipare alcune decisioni sul futuro, su tutte proprio la conferma di Zizou. Nei piani del Real c’era l’intenzione di aspettare il termine dell’attuale stagione, ma l’emergenza Coronavirus – che con ogni probabilità farà slittare i campionati di qualche mese – ha “costretto” i Blancos a uscire allo scoperto in anticipo: Zidane – salvo clamorose sorprese – resterà sulla panchina del Real.

Foto: sito ufficiale Real Madrid